Книга рекордов Гиннесса – всемирно известное издание, фиксирующее выдающиеся достижения людей в различных областях. Россия, богатая талантами, не осталась в стороне от этого престижного списка.

Одной из самых ярких звезд в этом созвездии рекордсменов является советская фигуристка Ирина Роднина. Ее достижение поистине уникально: за всю свою спортивную карьеру она не проиграла ни одного соревнования. Роднина трижды становилась олимпийской чемпионкой, десять раз выигрывала чемпионат мира и одиннадцать раз – чемпионат Европы.

Знаменитости, которые участвовали в Олимпийских играх

Другим выдающимся рекордсменом стал Владимир Турчинский. Этот российский спортсмен, телеведущий и шоумен не раз попадал на страницы Книги рекордов Гиннесса благодаря своей феноменальной силе.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.