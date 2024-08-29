Михаэль Шумахер, легендарный гонщик Формулы-1, продолжает восстанавливаться после трагического несчастного случая на горнолыжном курорте во французских Альпах в декабре 2013 года. С тех пор информация о его состоянии крайне ограничена, так как семья Шумахера строго охраняет его частную жизнь.

Известно, что после продолжительного лечения в больнице Шумахер был перевезен домой в Швейцарию в сентябре 2014 года. Там для него была оборудована специальная медицинская комната с необходимым оборудованием для ухода и реабилитации.

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Семья Шумахера, в частности его жена Коринна, тщательно следит за его лечением и восстановлением. По сообщениям близких к семье источников, Михаэль находится в стабильном состоянии, но по-прежнему не может самостоятельно передвигаться и общаться.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @goredey_bogdanov.