Сказочная история любви кронпринца Норвегии Хокона и Метте-Марит Тьессем Хейби похожа на современную версию «Золушки». Их знакомство произошло в конце 1990-х на крупнейшем рок-фестивале Норвегии Quart Festival в Кристиансанне, родном городе Метте-Марит.

В то время 23-летняя Метте-Марит работала официанткой в местном кафе, чтобы обеспечить себя и своего маленького сына Мариуса, которому тогда было всего три года. Она была обычной девушкой из рабочей семьи, любившей веселиться на вечеринках и фестивалях.

Их отношения вызвали бурные обсуждения в норвежском обществе. Многие критиковали выбор принца, указывая на прошлое Метте-Марит.

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Несмотря на общественное давление, Хокон остался верен своим чувствам. В 2000 году пара объявила о помолвке, а 25 августа 2001 года они поженились в Кафедральном соборе Осло. Метте-Марит, бывшая официантка, стала кронпринцессой Норвегии.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.