Болгария переживает серьезный демографический кризис, который делает ее одной из самых быстро вымирающих стран в Европе. Согласно данным Национального статистического института Болгарии и международных организаций, население страны стремительно сокращается.

С 1989 года, когда в Болгарии проживало около 9 миллионов человек, численность населения уменьшилась примерно на 2 миллиона. По прогнозам ООН, к 2050 году население страны может сократиться еще на 23%, достигнув отметки в 5,4 миллиона человек.

Этот демографический спад обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, в стране наблюдается крайне низкая рождаемость – около 1,56 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. Во-вторых, Болгария имеет один из самых высоких показателей смертности в Европейском Союзе.

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Кроме того, страна сталкивается с массовой эмиграцией, особенно среди молодежи, которая покидает родину в поисках лучших экономических возможностей в других странах ЕС.