Юрий Левитан – человек, чей голос стал символом советской эпохи, главным диктором страны в годы войны и мирного времени. Родился Левитан 2 октября 1914 года в Владимире в еврейской семье. С юных лет он мечтал стать актером, однако жизнь распорядилась иначе.

В начале 1930-х годов Юрий поступил в Московский театральный техникум, но мечта о сцене сменилась новой страстью – радио. В 1931 году Левитан успешно прошел конкурс на должность диктора Всесоюзного радио, где вскоре его талант был замечен.

На пути Юрия Левитана к славе одной из ключевых вех стала встреча с Иосифом Сталиным, хотя она произошла на расстоянии – через радиоэфир. В начале 1930-х годов, во время работы на Всесоюзном радио, его голос услышал сам Сталин. Это произошло совершенно случайно: Юрий читал очередной выпуск новостей, как вдруг его узнаваемая манера подачи привлекла внимание вождя.

Сталин был настолько впечатлен ясностью, силой и глубиной дикторского голоса, что незамедлительно распорядился, чтобы именно Левитан зачитывал отчетный доклад на 17-м съезде ВКП(б) в 1934 году.

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Позже Левитан, чей голос узнавали в каждом уголке Советского Союза, был назначен диктором всех официальных сообщений Советского информбюро. Именно его голос люди слышали, когда узнавали о начале войны, о великих битвах и победах. Легендарная фраза «Говорит Москва!» стала неотъемлемой частью каждого важного объявления.

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