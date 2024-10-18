Пластическая хирургия давно перестала быть исключительно женским увлечением, и известные мужчины также не остаются в стороне от современных методов поддержания красоты.

Павел Дуров

Основатель «ВКонтакте» и Telegram всегда был в центре внимания не только благодаря своим проектам, но и из-за своего имиджа. За последние годы многие заметили изменения в его внешности, и есть предположения, что Дуров обращался к косметологам и пластическим хирургам для коррекции ушей и линии роста волос.

Илон Маск

Один из самых известных предпринимателей мира Илон Маск также не избежал обсуждений на тему своей внешности. Если посмотреть на его фотографии начала 2000-х, можно заметить явные изменения в линии волос. Предполагается, что Маск прошел процедуру пересадки волос, которая помогла ему вернуть более густую шевелюру.

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Криштиану Роналду

Футбольная звезда Криштиану Роналду известен своим безупречным внешним видом и спортивной формой. Однако не все знают, что он тоже воспользовался услугами пластической хирургии. Роналду в разное время корректировал форму носа и зубов, чтобы сделать их более эстетичными.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gordeybogdanov