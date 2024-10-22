Многие известные писатели до того, как посвятить себя литературе, работали в совершенно других областях, и порой их профессии были далеки от мира слов и историй. Интересно, что их прежняя деятельность не только помогала им зарабатывать на жизнь, но и часто вдохновляла на создание ярких произведений.

Например, Владимир Даль, которого мы знаем как автора знаменитого «Толкового словаря», был военным врачом. Он служил хирургом-офтальмологом, и его медицинские навыки ценились как в мирное, так и в военное время.

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Льюис Кэрролл, известный по всему миру как автор сказки «Алиса в Стране чудес», большую часть своей жизни работал преподавателем математики в Оксфордском университете. Настоящее имя Кэрролла – Чарльз Лютвидж Доджсон, и, несмотря на свой литературный успех, он оставался предан математике и занимался серьезными научными исследованиями.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.