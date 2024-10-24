Британец Джейсон Льюис стал первым, кто объехал Землю, используя только силу своих мышц. Его кругосветное путешествие стартовало в Гринвиче в июле 1994 года и завершилось спустя 13 лет в том же месте в 2007 году.

За это время он преодолел около 74 тысяч километров, посетил 37 стран и пересек пять континентов, передвигаясь на велосипеде, роликовых коньках и специальной педальной лодке.

Путешествие Льюиса сопровождалось множеством трудностей. В Северном Атлантическом океане он чуть не утонул из-за перевернувшейся лодки, в Австралии оказался в опасной близости от крокодила, а в Египте его арестовали по обвинению в шпионаже, и он едва избежал тюремного заключения.

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Несмотря на все испытания, Льюис смог успешно завершить свою экспедицию. В октябре 2007 года он переплыл Ла-Манш и прибыл в Лондон, тем самым завершив свою удивительную кругосветную экспедицию.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.