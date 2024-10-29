Мир знаменитостей полон ярких личностей, чьи имена и лица известны миллионам. Но за многими из них стоят близкие, которые также добились успеха, хоть и не всегда так широко освещенного.

Младший брат Брюса Уиллиса – Роберт Уиллис.

Брюс Уиллис стал культовой фигурой Голливуда, а его младший брат Роберт, хоть и выбрал иной путь, тоже нашел свою нишу. Роберт работает в индустрии кино, но за кадром – он помогает в производстве фильмов и занимается продвижением семейного бизнеса.

Младший брат Сильвестра Сталлоне – Фрэнк Сталлоне.

Фрэнк Сталлоне – человек, который доказал, что талант в семье Сталлоне есть не только в боевых сценах. В отличие от своего легендарного брата Сильвестра, Фрэнк выбрал карьеру в музыке и добился значительных успехов как певец и автор песен. Его композиции звучали во многих фильмах, в том числе и в «Рокки».

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Сестра Николь Кидман – Антония Кидман.

Николь Кидман – одна из самых успешных актрис Голливуда, но ее младшая сестра Антония тоже добилась немалых успехов, став известным журналистом и телеведущей в Австралии. Антония освещает важные социальные темы и активно занимается благотворительной деятельностью.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.