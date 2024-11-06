Многие привыкли думать, что главы государств живут в роскоши, но уругвайский президент Хосе Мухика – удивительное исключение.

Он руководил страной с 2010 по 2015 год, став настоящим символом скромности среди мировых лидеров. Мухика жертвовал 90% своей президентской зарплаты на благотворительность, оставляя себе всего около 1250 долларов в месяц. Вместо роскошного дворца он жил на ферме со своей женой, сам водил старенький Volkswagen Beetle 1987 года и помогал соседям с фермерскими работами.

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Его стиль жизни отражал убеждение, что чиновники должны жить наравне с народом. В интервью он объяснял, что богатство, по его мнению, лишь отдаляет человека от других.

Подробнее о нем рассказал в своем видео блогер @gordeybogdanov.