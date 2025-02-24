До славы и признания путь у многих звезд был тернист. Кто-то выступал на небольших сценах, кто-то подрабатывал курьером, а некоторые знаменитости даже успели поработать на заводе. Среди таких артистов – Валерий Леонтьев и Лев Лещенко.

Валерий Леонтьев родился в небольшом поселке в республике Коми. Музыка привлекала его с детства, но путь к сцене оказался непростым. Окончив школу, Леонтьев решил поступать в театральный институт, однако не прошел конкурс. Тогда он устроился на работу на завод в Воркуте, где трудился токарем. Заводские будни не сломили его мечту о сцене – он продолжал участвовать в художественной самодеятельности и петь на местных мероприятиях.

Интересные факты о жизни Майи Плисецкой

Будущий народный артист России Лев Лещенко тоже не сразу пришел к славе. В юности Лещенко работал слесарем на заводе. Его детство пришлось на трудные послевоенные годы, и необходимость зарабатывать стала для него обычным делом. Однако тяга к музыке взяла верх – Лещенко поступил в ГИТИС, где начинал карьеру. Со временем его мощный голос и артистизм сделали его одним из самых узнаваемых певцов страны.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.