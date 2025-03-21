Игорь Курчатов – человек, чье имя долгие годы было под грифом «секретно». Именно он возглавил советский атомный проект, обеспечив стране ядерный щит.

В 1945 году, узнав о создании американской атомной бомбы, Сталин спокойно поручил ускорить работы, зная, что Курчатов уже ведет исследования. Менее чем через четыре года, 29 августа 1949-го, СССР испытал свою первую атомную бомбу, изменив ход мировой истории.

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Вклад Курчатова в науку не ограничился военной сферой. После ядерного прорыва он сосредоточился на развитии мирного атома, способствовав созданию атомных электростанций, ледоколов и медицинских технологий. Сегодня его имя носят города, улицы, крупнейший российский научный центр, аэропорт в Челябинске, астероид и даже кратер на Луне.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.