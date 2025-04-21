Гении часто не вписываются в рамки – не только в творчестве, но и в быту. Некоторые художники вошли в историю не только своими картинами, но и удивительными повседневными привычками.

Михаил Врубель, например, нередко возвращался к уже завершенным работам, портил и переписывал их заново. Однажды, вдохновившись внешностью девушки, он начал писать ее портрет прямо поверх другой своей картины.

Илья Репин после того, как узнал о пользе сна на свежем воздухе, стал спать исключительно с открытыми окнами или на балконе. Причем на такой режим он перевел всю семью – выбора не оставалось.

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Сальвадор Дали практиковал свой метод «сна без сна»: он засыпал, держа в руке связку ключей. Когда мышцы расслаблялись, ключи падали и будили художника. Так он успевал запомнить образы из переходного состояния между сном и бодрствованием – и переносил их на холст.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.