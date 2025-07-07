Правда ли, что Екатерина II умерла на горшке

История о том, что императрица Екатерина II скончалась на ночном горшке, давно обросла слухами и пересказами. Она выглядит пикантно и запоминается. Но есть ли в ней правда? «‎Рамблер» расскажет, что действительно известно о последних днях великой российской правительницы.

Как появился миф о смерти на горшке?

Версия, что Екатерина якобы умерла сидя на ночном горшке, впервые массово появилась в устных пересказах и записках современников уже в конце XVIII — начале XIX века. Этот анекдотический сюжет был удобен врагам монархии и иностранным наблюдателям: он позволял унизить образ сильной и авторитарной женщины, показав смерть в унизительном, нелепом свете.

Такой стиль «черного юмора» часто использовали для подрыва авторитета правителей. Историки указывают, что подобные слухи — элемент политической сатиры и сплетен, активно распространявшихся в аристократических кругах.

Что говорят документальные источники?

Основные источники сведений о последних днях Екатерины — дневники, мемуары и официальные записки придворных. Сегодня мы можем делать выводы, опираясь исключительно на них.

Известно точно, что утром 5 (16 по новому стилю) ноября 1796 года Екатерина Великая поднялась, позавтракала и ушла в свой кабинет. После этого она отправилась в уборную комнату (в тогдашнем значении — это была маленькая личная ванная или туалетная комната рядом с опочивальней).

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В тот момент она упала. Придворные нашли ее без сознания на полу. Екатерину перенесли на кровать. Признаков жизни почти не было. Врачи диагностировали инсульт (апоплексический удар по старой терминологии). Она больше не приходила в сознание и скончалась на следующий день. То есть реальное место смерти — ее спальня, в окружении прислуги и врачей.

Откуда путаница с уборной?

Причина мифа проста: инсульт случился именно в туалетной комнате. Екатерина действительно упала там без сознания. Это давало повод для насмешек и упрощений: «умерла в туалете» быстро трансформировалось в более грубую версию «умерла на горшке».

На самом деле ночной горшок был обычным предметом мебели при дворе, но свидетельств, что Екатерина умерла именно сидя на нем, нет. Современники описывали, что нашли ее лежащей на полу. Граф Ростопчин оставил известное свидетельство:

«Императрица была найдена без чувств, лежащая на полу в своем кабинете при уборной. Прислуга перенесла ее на постель. Дыхание было почти не слышно».

Что говорит медицина о причинах смерти?

Инсульт у Екатерины II не вызывает сомнений у историков. В последние годы жизни она страдала гипертонией, отеками, ухудшением сердечной деятельности. Ей было 67 лет — почтенный возраст по меркам XVIII века. Симптомы инсульта (резкая потеря сознания, отсутствие речи и движения) и характер смерти полностью соответствуют диагнозу «апоплексический удар», который ставили врачи того времени.

Почему миф оказался живучим?

Слухи о смерти на горшке подхватывали либеральные и революционные памфлетисты XIX века. Для них Екатерина была символом деспотизма. Унизительный образ смерти на горшке служил карикатурой — «наказанием» гордой самодержице.

Кроме того, европейские противники России любили распространять сплетни, выставляя русских монархов варварами. Истории о «варварской» смерти императрицы отлично вписывались в такую риторику.

Как описывали похороны Екатерины II

Императрицу отпевали с огромными почестями. Тело выставили в Зимнем дворце для прощания. На похороны пришли тысячи людей.

Ни в одном официальном документе не упоминалось ничего позорного или странного. Все отчеты — сухие и строгие. Придворные мемуаристы говорили о скорби и уважении.

Подводя итог: историки считают миф про «горшок» примером черного анекдота и политической сатиры. Это упрощение и насмешка над женщиной, которая более 30 лет правила Россией, проводила реформы и вела войны, сильно изменив карту Европы.

В научных биографиях Екатерины II такой версии смерти нет. Подтвержденное описание событий — инсульт в личной уборной, потеря сознания и смерть на следующий день в спальне.

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