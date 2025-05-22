Сокровища императора: чем гордились русские цари

Когда речь заходит о сокровищах русских царей, в воображении вспыхивают россыпи золота и алмазов. Все они и сегодня остаются немыми, но красноречивыми свидетелями прошлого. «‎Рамблер» расскажет о самых знаменитых из них.

Шапка Мономаха

Одним из главных символов царской власти долгие века оставалась Шапка Мономаха. Она хранилась в Оружейной палате и использовалась при венчании на царство с XV по XVII век. Несмотря на легенду о том, что шапку якобы передал византийский император Константин IX Мономах своему внуку, киевскому князю, историки сегодня уверенно говорят: головной убор был изготовлен в Золотой Орде в XIV веке. Но легенда сработала — Московское княжество получило благословение на власть от самой Византии.

Шапка выполнена из золота, отделана мехом соболя, усыпана жемчугом, изумрудами, рубинами и украшена крестом на макушке. Ее вес — чуть меньше килограмма. С XV века она стала неизменной частью церемонии венчания на царство. Причем сначала ее возлагал на царя митрополит, позже — патриарх, а со временем сам государь начал надевать ее сам, подчеркивая: власть дана ему не священнослужителями, а Богом.

Сама Оружейная палата, где хранились регалии, возникла при Иване III и стала символическим и физическим центром царской власти. Здесь не просто складировали короны и жезлы — каждый предмет рассказывал о династии, преемственности, победах. А шапка Мономаха была в этом зале первой скрипкой.

Необычные фальсификаты царской России

Алмаз Орлов

Одна из самых ярких историй в буквальном смысле слова — это судьба алмаза Орлов, который теперь украшает царский скипетр императрицы Екатерины II. Весом почти в 190 карат, камень был некогда частью глаза статуи индуистского бога в индийском храме. После сложного пути через Персию и Европу он оказался в руках графа Орлова, фаворита императрицы. Подарок был не просто красивым — это был жест любви и одновременно политический акт: символ лояльности, примирения и подчеркивание силы империи.

Алмаз вставили в скипетр в 1774 году. Камень не был огранен по европейской моде — он сохранил древнюю форму, которая только усиливала его мистическую ауру. Скипетр с алмазом Орлов стал одним из центральных символов императорской власти. Сегодня его можно увидеть в Алмазном фонде Кремля.

Корона Российской империи

В 1762 году для коронации Екатерины II была изготовлена новая императорская корона. Ее создатели — ювелиры Георг Экарт и Жером Позье. Вес головного убора — более двух килограммов. В нее вставлены пять тысяч бриллиантов, огромный турмалин в центре, жемчуг и серебро.

Корона была использована при всех коронациях вплоть до последнего венчания на царство Николая II в 1896 году. Ее двойной купол символизировал союз Европы и Азии, подчеркивая масштабы Российской империи. Турмалин наверху дополнял крест, который символизировал точку, соединяющую земную силу и небесное право.

Корона тоже хранилась в Оружейной палате, а позже — в Алмазном фонде. Она стала своего рода постоянным визуальным манифестом: кто владеет этой короной, тот владеет Россией.

Трон двойной власти

Необычным экспонатом царской власти стал Большой императорский трон с двойным сиденьем — его создали в конце XVII века для братьев-царей Иоанна и Петра Алексеевичей. По сути, это была сцена, с которой власть транслировалась народу. Два сиденья, общая спинка, изысканная резьба, покрытие серебром, а позже — и бархатной обивкой с гербами.

Этот трон стоял на торжественных церемониях, на нем принимали послов, подписывали указы. Он символизировал неразделимость власти, ее преемственность. Позже подобные троны стали частью церемониального кода двора, но именно этот — один из самых выразительных примеров, как трон стал архитектурным символом державности.

Личные реликвии

Не все артефакты хранилось под стеклом. Некоторые сокровища русских царей имели личное значение. Так, Николай I до конца жизни хранил кольцо с локоном покойной супруги — Александры Федоровны. Александр III носил крест-амулет, изготовленный из куска метеорита, упавшего в Сибири. Эти предметы редко покидали императорские покои, но значили для своих владельцев больше, чем алмазы и жемчуг. Это были их личные обереги — сокровища не для подданных, а для сердца.

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