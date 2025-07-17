Судьба коллаборационистов: предатели или жертвы

В истории любой войны всегда есть люди, оказавшиеся «по ту сторону». И, как правило, коллаборационисты вызывает осуждение и даже ненависть. Но кем они были на самом деле? Предателями, сознательно продавшими родину? Или людьми, вынужденными делать выбор между жизнью и смертью? В этом поможет разобраться «‎Рамблер».

Кто такие коллаборационисты?

Термин «коллаборационизм» возник во время Второй мировой войны и обозначал сотрудничество с оккупантами. В СССР им так называли всех, кто присягал на верность Германии или работал на нее — от солдат РОА (Русской освободительной армии) до полицейских в оккупированных деревнях. В Европе это были правительства вроде режима Виши во Франции или Норвежский кватлингский кабинет.

Но суть коллаборации шире. Она включает любые формы сотрудничества с врагом: политическое, военное, хозяйственное. В оккупированных странах на эту тему не было единого мнения — кто-то считал сотрудничество предательством, а кто-то — необходимостью для выживания.

Война, изменившая мир: кадры Первой мировой

Мотивы коллаборации

Одним из самых спорных вопросов остается: почему люди соглашались сотрудничать с оккупантами? Историки выделяют несколько основных мотивов:

Идеологическая близость. Некоторые были убежденными антикоммунистами или фашистами и считали, что Германия несет «новый порядок». Спасение жизни. Для многих это был вопрос выживания — альтернатива заключению, лагерю, расстрелу. Выживание семьи. Люди шли на службу оккупантам, чтобы прокормить детей и стариков. Принуждение. Были случаи, когда отказы карались смертью или ссылкой всей семьи.

«В условиях оккупации люди часто делали не столько выбор между добром и злом, сколько между разными вариантами зла», — отмечают исследователи.

Коллаборационизм в СССР: масштабы и формы

На территории СССР масштабы сотрудничества с врагом были значительными. По разным оценкам, к немецкой службе перешли сотни тысяч человек. Это были:

РОА под командованием генерала Власова;

Локальные охранные батальоны;

Полиция в оккупированных городах и селах;

Переводчики, клерки, снабженцы в немецкой администрации.

Власти Германии активно использовали антисоветские настроения, обещая независимость Украине, Прибалтике, Кавказу. Но чаще всего это были циничные обещания без намерения их выполнить.

Судьба коллаборационистов после войны

После окончания войны большинство коллаборационистов ожидала тяжелая судьба. В СССР их считали изменниками и судили по всей строгости закона. Для советской власти это был важный идеологический вопрос — показать жесткость и недопустимость предательства.

массовые судебные процессы,

долгие лагерные сроки,

расстрелы.

Нередко под раздачу попадали и те, кто сотрудничал вынужденно, или даже просто жил на оккупированной территории и не смог доказать свою «лояльность». Это создавало атмосферу страха и подозрительности.

Коллаборационизм в Европе

Во Франции, Норвегии, Бельгии тоже судили коллаборационистов, но подход был более дифференцированным. Пример — процесс маршала Петена во Франции. Ему вынесли смертный приговор, но заменили его пожизненным заключением в силу преклонного возраста и заслуг в Первой мировой войне.

В ряде стран проходила так называемая «дикарская очистка» — внесудебные расправы над коллаборационистами сразу после освобождения. Особенно много таких случаев было во Франции и Нидерландах.

Однако уже к 50–60–м годам часть обществ начала переосмысливать эти события, понимать, что не все коллаборационисты были идейными предателями. Многие сотрудничали под угрозой насилия или голода.

Истории отдельных людей

Андрей Власов — советский генерал, сдавшийся в плен и ставший командиром РОА. Считал, что воюет против Сталина, но для большинства советских людей остался предателем.

Пьер Лаваль — глава правительства Виши во Франции. Подписывал антисемитские законы, сотрудничал с Гитлером. После войны казнен.

Квидлинг в Норвегии — стал символом предательства. Его имя вошло в языки как нарицательное.

Сегодня историки говорят о том, что нельзя все случаи коллаборации оценивать одинаково. Общество часто требует от прошлых поколений моральной кристальности, но война — это всегда компромиссы, страх и попытки выжить.

Ранее мы писали о знаменитых животных войны.