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Война, изменившая мир: кадры Первой мировой

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Боевые офицеры русской армии. Выставка "Август 14 года"
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Боевые офицеры русской армии. Выставка "Август 14 года"  
© РИА Новости
Выступление реакционно настроенных солдат Русской армии под лозунгом "Война до последнего конца". Ноябрь 1918 года
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Выступление реакционно настроенных солдат Русской армии под лозунгом "Война до последнего конца". Ноябрь 1918 года 
© РИА Новости
Группа солдат дезертирует с фронта, 1917 год
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Группа солдат дезертирует с фронта, 1917 год 
© РИА Новости
Русские солдаты обосновываются в немецких окопах, захваченных в ходе операции в районе озер Нарочь - Вишневское во время первой мировой войны, 1916 год
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Русские солдаты обосновываются в немецких окопах, захваченных в ходе операции в районе озер Нарочь - Вишневское во время первой мировой войны, 1916 год 
© РИА Новости

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Солдат лежит в засаде в лесу во время первой мировой войны, 1914 год
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Солдат лежит в засаде в лесу во время первой мировой войны, 1914 год 
© РИА Новости
Военнослужащие действующей армии стреляют из пулемета по аэроплану, 1916 год
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Военнослужащие действующей армии стреляют из пулемета по аэроплану, 1916 год 
© РИА Новости
Прием лошадей для действующей армии в первые дни мобилизации, 1914 год
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Прием лошадей для действующей армии в первые дни мобилизации, 1914 год 
© РИА Новости
Русские артиллеристы заряжают пушку во время боя с германскими войсками, 1916 год
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Русские артиллеристы заряжают пушку во время боя с германскими войсками, 1916 год 
© РИА Новости
Русская горная артиллерия на Кавказском фронте, 1916 год
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Русская горная артиллерия на Кавказском фронте, 1916 год 
© РИА Новости

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Русские солдаты сражаются с немцами в Восточной Пруссии, 1914 год
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Русские солдаты сражаются с немцами в Восточной Пруссии, 1914 год 
© РИА Новости
Российский император Николай II обходит части первой Учебной автомобильной роты русской императорской армии перед отправкой на фронт, 1914 год
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Российский император Николай II обходит части первой Учебной автомобильной роты русской императорской армии перед отправкой на фронт, 1914 год 
© РИА Новости
Русские войска вступают в город Черновицы (Северная Буковина) в 1916 году
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Русские войска вступают в город Черновицы (Северная Буковина) в 1916 году 
© РИА Новости
Великие княжны, дочери Императора Всероссийского Николая II Ольга и Татьяна Романовы (слева направо) в Дворцовом госпитале, 1916 год
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Великие княжны, дочери Императора Всероссийского Николая II Ольга и Татьяна Романовы (слева направо) в Дворцовом госпитале, 1916 год 
© ТАСС
Подпрапорщик 277-го Переяславского пехотного полка Николай Филиппович Федорчук, 1914 год
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Подпрапорщик 277-го Переяславского пехотного полка Николай Филиппович Федорчук, 1914 год 
© ТАСС

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Германские окопы с телами погибших немецких солдат у деревни Лесной, 1914 год
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Германские окопы с телами погибших немецких солдат у деревни Лесной, 1914 год 
© ТАСС
Российские пулеметчики 3-го стрелкового полка в окопах на Черной горке в 40-60 шагах от неприятеля, 1916 год
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Российские пулеметчики 3-го стрелкового полка в окопах на Черной горке в 40-60 шагах от неприятеля, 1916 год 
© ТАСС
Митрополит Московский Тихон (в центре) на церемонии благословления ударного женского батальона перед отправкой на фронт на Красной площади, 1917 год
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Митрополит Московский Тихон (в центре) на церемонии благословления ударного женского батальона перед отправкой на фронт на Красной площади, 1917 год 
© ТАСС
Железнодорожный состав с русскими солдатами, 1917 год
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Железнодорожный состав с русскими солдатами, 1917 год 
© ТАСС
Участники шествия из Сербского подворья в Кремль после торжественного молебна на праздновании Славянского дня, 1915 год
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Участники шествия из Сербского подворья в Кремль после торжественного молебна на праздновании Славянского дня, 1915 год 
© ТАСС

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Поездка Николая II в прифронтовую полосу во время Первой мировой войны, 1915 год
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Поездка Николая II в прифронтовую полосу во время Первой мировой войны, 1915 год 
© ТАСС
Очередь у городской продовольственной лавки на Новослободской улице, 1915 год
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Очередь у городской продовольственной лавки на Новослободской улице, 1915 год 
© ТАСС
Отправка войск на фронт на Красной площади, 1917 год
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Отправка войск на фронт на Красной площади, 1917 год 
© ТАСС
Русский поэт Александр Александрович Блок (третий слева) с сослуживцами по инженерной части Всероссийского земского союза в Белорусском Полесье, 1916 год
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Русский поэт Александр Александрович Блок (третий слева) с сослуживцами по инженерной части Всероссийского земского союза в Белорусском Полесье, 1916 год 
© ТАСС

110 лет назад началась Первая мировая война. Этот военный конфликт затронул 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. В войну так или иначе были вовлечены 2/3 мирового населения.

Поводом для начала небывалого по масштабу вооруженного конфликта стало убийство наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда, которого 28 июня 1914 года застрелил сербский студент Гаврило Принцип.

23 июля австрийцы предъявили Сербии ультиматум, потребовав допустить на территорию страны свои военные формирования. 28 июля, после того, как сербское правительство отвергло ультиматум, Австро-Венгрия объявила войну. Уже через неделю заполыхала вся Европа.

Первая мировая война унесла жизни около 15 миллионов человек. Изнурительные боевые действия привели к распаду Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской империй. Вместе с тем, на мировую арену взошли новые звезды. Молодые по меркам старой Европы США и Япония встали в один ряд с ведущими мировыми державами.

Исторические кадры с полей сражений Первой мировой войны — в галерее "Рамблера".