Война, изменившая мир: кадры Первой мировой
110 лет назад началась Первая мировая война. Этот военный конфликт затронул 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. В войну так или иначе были вовлечены 2/3 мирового населения.
Поводом для начала небывалого по масштабу вооруженного конфликта стало убийство наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда, которого 28 июня 1914 года застрелил сербский студент Гаврило Принцип.
23 июля австрийцы предъявили Сербии ультиматум, потребовав допустить на территорию страны свои военные формирования. 28 июля, после того, как сербское правительство отвергло ультиматум, Австро-Венгрия объявила войну. Уже через неделю заполыхала вся Европа.
Первая мировая война унесла жизни около 15 миллионов человек. Изнурительные боевые действия привели к распаду Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской империй. Вместе с тем, на мировую арену взошли новые звезды. Молодые по меркам старой Европы США и Япония встали в один ряд с ведущими мировыми державами.
Исторические кадры с полей сражений Первой мировой войны — в галерее "Рамблера".