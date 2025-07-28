Сегодня женщина за штурвалом никого не удивляет, но еще несколько десятилетий назад это было исключением. Путь женщин в авиацию всегда был значительно сложнее, чем у мужчин, им приходилось преодолевать не только технические трудности, но и открытый сексизм, стереотипы и предрассудки, которые ставили под сомнение их право управлять самолетом. Вот истории трех летчиц показывают, как упорство и мечта могут изменить судьбу, и вдохновить других.

Валентина Терешкова

Первая женщина-космонавт, полетевшая в космос в 1963 году. Она в одиночку отправилась в космос, и до сих пор остается единственной женщиной, совершившей такой полет. Ей было всего 26 лет.

Нилуфар Рахмани

Первая женщина-пилот в ВВС Афганистана. Несмотря на давление семьи и традиций, она закончила летную школу и управляла военными самолетами. Ради своей профессии ей пришлось покинуть страну, но она продолжила летать за рубежом.

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Катрин Мумо

Юная кенийская женщина-пилот, севшая за штурвал в 8 лет. В 11 она уже управляла истребителем МиГ-29 под присмотром инструктора.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.