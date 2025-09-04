Пять самых известных «‎кротов» в истории США

Шпионы внутри государства всегда были самой большой угрозой. Они имели доступ к секретам и передавали информацию противнику, нанося огромный ущерб безопасности страны. В истории США было несколько людей, которых называют самыми известными «кротами». «Рамблер» расскажет о них и о том, почему их до сих пор считают самыми опасными предателями.

Кто такие «кроты» и почему их боялись?

Термин «крот» используется для описания человека, который тайно работает на другую страну, но официально занимает пост в государственных структурах, армии или спецслужбах. Такие агенты долго остаются незамеченными и часто наносят урон, который невозможно исправить. В США за последние двести лет не раз сталкивались с подобными историями. Некоторые из них стали известны только спустя десятилетия, когда тайные документы рассекретили.

Эдвард Банкрофт — двойная игра во времена независимости

Одним из первых известных «кротов» стал Эдвард Банкрофт. Он был доверенным лицом Бенджамина Франклина во время американской революции и помогал вести переговоры с Францией. На деле он одновременно работал на британцев и регулярно передавал им сведения. Банкрофт сообщал Лондону о планах США, раскрывал детали союзных договоренностей и даже называл имена агентов, которые работали против Англии. За годы шпионажа он получил от британцев огромные суммы, а разоблачили его лишь спустя долгое время после смерти. Эта история показывает, что шпионаж существовал в Америке еще на заре ее государственности.

Мэри Джейн Ричардс — невидимая помощница Союза

История Мэри Джейн Ричардс уникальна. Она родилась в рабстве, была освобождена семьей Ван Леу и во время гражданской войны стала частью шпионской сети. Мэри работала в доме президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса. Благодаря ее положению прислуги она имела доступ к важным разговорам и документам. Все, что она узнавала, передавалось Союзу и помогало в войне. Ее деятельность стала известна позже, и сегодня ее считают одной из самых результативных разведчиц своего времени. Эта история показывает, что «кроты» могли работать не только против страны, но и во благо, если их деятельность совпадала с целями государства.

Клаус Фукс — утечка ядерных секретов

После Второй мировой войны главным направлением разведки стали ядерные разработки. Клаус Фукс, немецкий физик, работал в США над Манхэттенским проектом и получил доступ к самым секретным данным. Вместо того чтобы хранить информацию, он передавал ее Советскому Союзу. Фукс сыграл ключевую роль в том, что СССР быстро создал собственное ядерное оружие. Его разоблачили в 1950 году, и этот случай стал одним из самых громких примеров научного шпионажа XX века. Американские историки отмечают, что именно действия Фукса ускорили начало холодной войны.

Олдрич Эймс — самый дорогой агент КГБ

В 1980-е годы в ЦРУ работал Олдрич Эймс. Он пользовался доверием коллег, но на самом деле продавал секреты Советскому Союзу. Он выдавал имена американских агентов и сообщал данные о работе спецслужб. Считается, что многие сотрудники были арестованы и казнены именно из-за его предательства. За годы сотрудничества Эймс получил от КГБ миллионы долларов. Его арестовали только в 1994 году, когда доказательств стало слишком много. До сих пор его считают одним из самых разрушительных «кротов» в истории США.

Роберт Ханссен — предатель, работавший десятилетиями

Рекордсменом по длительности шпионажа стал Роберт Ханссен. Он более двадцати лет работал в ФБР и одновременно сотрудничал с советскими и российскими спецслужбами. За это время он передал огромное количество информации: от данных о ядерной стратегии до планов по строительству туннеля для прослушивания посольства СССР в Вашингтоне. Его деятельность нанесла колоссальный урон разведке США. Ханссена задержали в 2001 году, он получил 15 пожизненных сроков и умер в тюрьме в 2023 году.

Все эти случаи показывают, что внутренний враг всегда представляет особую опасность. В отличие от внешних противников, «кроты» могут годами находиться рядом, пользоваться доверием и при этом вести двойную игру. Иногда они меняли ход войны, как в случае с Клаусом Фуксом, а иногда разрушали целые сети агентов, как это делали Эймс и Ханссен.

