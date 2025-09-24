Мария Байда в 20 лет стала Героем Советского Союза, и не просто так. В начале войны она прошла курсы медсестер и уже в первом бою вынесла 20 раненых. Позже сама попросилась в разведку. Хрупкая девушка легко передвигалась, стреляла без промаха и часто добывала информацию из вражеского тыла.

7 июня 1942 года во время атаки ее контузило гранатой. Очнувшись, Мария поняла: выжили только девять бойцов, и всех взяли в плен. Тогда она открыла огонь, убила 15 солдат и офицера, еще четверых – прикладом. Захватив оружие, вывела раненых с поля боя.

Позже попала в плен и прошла через концлагерь. После войны Байда работала в Севастопольском ЗАГСе. За 28 лет она зарегистрировала тысячи браков – в строгом костюме, со звездой Героя на груди. Ее помнили не только как чиновницу, но и как женщину, которая спасала жизни.

