Куда делась голова Уолта Диснея после его смерти

Создатель Disney Уолт Дисней стал одним из самых влиятельных людей в истории индустрии развлечений. Спустя годы после его смерти появилась необычная легенда: будто бы тело предпринимателя не кремировали, а подвергли криоконсервации. Этот слух оказался настолько живучим, что его продолжают обсуждать до сих пор. Подробнее о том, что об этом известно — в материале «Рамблера».

Феномен успеха Диснея

Уолт Дисней родился в 1901 году в Чикаго и начал карьеру в период, когда анимация только формировалась как самостоятельный жанр. В 1923 году он вместе с братом Роем основал студию Disney Brothers Studio, которая позже стала известна как The Walt Disney Company.

Первый большой успех пришел в 1928 году после выхода мультфильма «Пароходик Вилли». Именно в этой картине появился персонаж Микки Маус. Фильм стал одним из первых анимационных проектов со синхронным звуком и быстро сделал героя символом студии.

В следующие десятилетия компания Диснея стала одним из лидеров мировой индустрии развлечений. В 1937 году вышел фильм «Белоснежка и семь гномов» — первый полнометражный анимационный фильм, который имел огромный коммерческий успех.

Позже студия выпустила такие проекты, как «Пиноккио», «Бэмби», «Золушка» и «Спящая красавица». Параллельно развивались телевизионные программы и тематические парки. В 1955 году открылся Диснейленд в Калифорнии, который стал первым крупным тематическим парком подобного типа. Так, к середине XX века Уолт Дисней превратил свою студию в крупнейшую развлекательную компанию, объединяющую кино, телевидение и индустрию парков развлечений.

Последние годы жизни и смерть

В 1960-е годы Дисней продолжал активно работать над новыми проектами. Среди них был план создания экспериментального города будущего — EPKOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow). Однако самостоятельно реализовать эту идею он не успел.

Уолт Дисней умер 15 декабря 1966 года в возрасте 65 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком легких.

Прощание прошло в узком семейном кругу. Уже через два дня после смерти его тело кремировали. Прах был захоронен на кладбище Форест Лон в городе Глендейл в Калифорнии.

Как появилась легенда о замороженной голове?

Несмотря на общедоступную информацию о кремации, спустя несколько лет после смерти предпринимателя родилась легенда, согласно которой тело Диснея якобы не кремировали, а подвергли криоконсервации — процедуре замораживания при очень низкой температуре. Вскоре появилась новая версия, мол, сохранилась только голова. Иногда миф дополняется еще одной деталью: якобы тело или голову Диснея хранят где-то под аттракционами Диснейленда.

Подобные слухи начали активно распространяться в конце 1960-х и 1970-х годах. Это совпало с периодом, когда в США активно популяризировалась различные технологии сохранения человеческого тела после смерти, включая крионику — процедуру, при которой тело умершего человека охлаждают до очень низких температур в надежде, что в будущем технологии позволят восстановить его функции.

В середине XX века эта идея активно обсуждалась в научных кругах. Одним из главных популяризаторов концепции был американский физик Роберт Эттингер. В 1964 году он опубликовал книгу «Перспективы бессмертия», где предположил, что медицина будущего может научиться оживлять замороженных людей.

Опровергающие миф факты

Историки и биографы Диснея отмечают, что нет никаких документов или свидетельств, подтверждающих эту историю. Во-первых, официально зафиксировано, что тело предпринимателя было кремировано 17 декабря 1966 года. Во-вторых, семья Диснея неоднократно отрицала слухи о криоконсервации. Его дочь Дайан Дисней в биографических публикациях писала, что ее отец никогда не интересовался подобными технологиями.

Есть еще один интересный момент, противоречащий легенде. Первым человеком, подвергнутым криоконсервации после смерти, официально признан американский психолог Джеймс Бедфорд — он был заморожен только 12 января 1967 года. Это произошло почти через месяц после смерти Диснея. Поэтому быть первым Уолт никак не мог.

Таким образом, несмотря на десятилетия слухов, история о замороженной голове Уолта Диснея ничем не подтверждается. Тем не менее легенда продолжает фигурировать в книгах и телепередачах, оставаясь одной из самых впечатляющих историй о знаменитостях XX века.

