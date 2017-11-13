Писательские усадьбы Подмосковья 

Представьте, что вам довелось увидеть самовар Маяковского, заглянуть в комнату Блока, взглянуть на страницы, исписанные Чеховым, и убедиться, что почерк у него был действительно как у заправского врача. И для этого не понадобится путешествовать во времени — можно сесть на электричку или за руль и добраться до подмосковных писательских усадеб.

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Мы уже рассказывали вам о нескольких усадьбах Подмосковья. Среди них был и дом-музей Фёдора Тютчева — Мураново. В этой статье мы расскажем о других усадьбах, которыми владели поэты и писатели. Если вы зачитываетесь классическими произведениями и мечтаете ощутить себя героем повести или романа, то поездка по местам литераторов станет для вас отдыхом мечты. Кстати, если у вас, наоборот, со школьных времён осталась неприязнь к классике, то такое путешествие поможет зажечь интерес к литературному наследию наших великих соотечественников.

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Согласитесь, сердце не может не замереть в комнатах, по которым когда-то ходили Чехов или Пастернак, Пришвин или Чуковский; и не просто ходили — жили. Вот в этой вот обстановке. То же самое касается и подрастающего поколения: если чадо недолюбливает книги, возьмите его на экскурсию в дом-музей писателя, заинтересуйте его бытом прошлых лет, и по возвращении домой школьник обязательно откроет хотя бы одну книгу. А это уже неплохо!

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Дача Владимира Маяковского на Акуловой горе

Неподалёку от подмосковного Пушкина приглашает гостей дом-музей Владимира Маяковского на Акуловой горе. Да-да, тот самый, который:

В сто сорок солнц закат пылал,

в июль катилось лето,

была жара,

жара плыла –

на даче было это.

Пригорок Пушкино горбил

Акуловой горою,

а низ горы –

деревней был,

кривился крыш корою.

На этой даче поэт создал не только знаменитое «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», но и другие стихотворения, в числе которых «Отношение к барышне», «Дачный случай», «Схема смеха», «Юбилейное», а также поэмы «Мистерия-буфф», «Хорошо!», «Владимир Ильич Ленин» и «Пятый Интернационал». Здесь же поэт написал многие стихотворные подписи к агитационной серии плакатов «Окна РОСТа».

В конце прошлого века здание дачи служило библиотекой, однако сильный пожар уничтожил его полностью. Долгое время на историческом месте был пустырь, но усилиями энтузиастов знаковое место было восстановлено. Сейчас здесь можно посетить двухэтажный дом-музей поэта, осмотреть коллекцию вещей, связанных с его жизнью и творчеством. К сожалению, подлинных вещей, принадлежавших поэту, здесь почти нет, за исключением огромного самовара. За этим золотобоким красавцем собиралось по 20-30 человек из числа друзей и знакомых Маяковского.

Разместилась здесь и выставка современных скульптур, которая прямого отношения к поэту не имеет, однако вполне соответствует новаторскому бунтарскому духу его произведений. На даче Маяковского проводятся стихотворные вечера, конкурсы, встречи любителей поэтического слова. Если вы живёте неподалёку или планируете проезжать мимо — обязательно загляните сюда!

Адрес дачи Маяковского: Московская область, г. Пушкино, Акулова гора.

Усадьба «Мелихово» Антона Павловича Чехова

Всего в 60 км от МКАД по трассе «Москва–Симферополь» находится усадьба-музей Чехова. Первое, что бросается в глаза гостям имения, — ухоженный сад и огород, и это не чисто современное дополнение к ландшафту усадьбы. Сам Чехов любил ухаживать за растениями, гордился собственноручно выращенным урожаем и даже говорил, что если бы не писательство, то он сделался бы садовником.

Практика

Само здание усадьбы удивляет своими небольшими размерами. Невольно думаешь, как здесь мог жить Антон Павлович с его ростом 187 см. Комнаты и мебель кажутся просто кукольными для такого богатыря! Обстановка скромная: старенькие половицы, давно утратившие блеск, простые коврики домашней работы, узкая металлическая кровать. А вот и рабочий стол, на котором лежит настоящее письмо, принадлежащее перу писателя. Почерк сразу выдаёт врача, поэтому оценить чеховский эпистолярный слог удастся только самым внимательным.

Здесь, в Мелихове, Антон Павлович создал «Палату №6», «Дом с мезонином», «Анну на шее», «Дядю Ваню», «Чайку» и ещё не менее 35 произведений. У Чеховых любили принимать гостей: в Мелихове бывали художник Левитан, писатель Гиляровский, режиссёр Немирович-Данченко.

Отдельная часть экспозиции дома-музея посвящена врачебной практике Чехова. Антон Павлович в Мелихове не только писал, но и работал земским врачом. В одном из писем Чехова есть такие строки: «Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа». Подмосковное Мелихово соединило в себе близость к народу и возможность лечить людей, поэтому Антон Павлович провёл здесь много лет жизни. Для местных крестьян Чехов был не только доктором, но и меценатом: на собственные деньги организовал школу и библиотеку, сам часто навещал учеников и даже принимал экзамены.

Сегодня в Мелихове всегда людно и весело. Здесь можно не только осмотреть экспозицию музея, но и взглянуть на выступления театральной труппы, сыграть в крокет и старинную игру серсо, покататься на лошадях. По праздникам здесь организуется развлекательная и познавательная программа для взрослых и детей.

Находится усадьба по адресу: Московская область, Чеховский район, с. Мелихово.

Шахматово — музей-заповедник Александра Блока

В солнечногорском районе Подмосковья находится Шахматово — родные пенаты Александра Блока. Здесь поэт провёл юные годы, и в музее бережно сохранены его детская комната, игрушки, книги, первые стихи и рассказы.

Практика

Блок был так привязан к Шахматову, имению своего деда, что не хотел менять его ни на какие другие места отдыха. Три десятилетия он приезжал сюда на всё лето. Здесь поэт создал множество поэтических произведений, в том числе знаковый цикл стихов о Прекрасной Даме. Неудивительно, ведь эта загадочная Дама жила совсем неподалёку, в имении Боблово, и звали её Любовь Менделеева. Дочь великого химика стала подругой и затем — верной спутницей поэта. Чтобы побывать в Шахматове, нужно поехать по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с. Тараканово.

Дача Михаила Пришвина в Дунине

Рассказы Михаила Пришвина о природе родного края, о животных и птицах, населяющих наши леса и поля, известны каждому с ранних лет. Если у вас в семье есть юные читатели (или слушатели, которым читают вслух мама и папа), то берите их с собой в поездку по пришвинским местам.

Практика

Каждое лето на протяжении почти десятилетия Михаил Пришвин проводил в Дунине, в уютном домике на берегу Москвы-реки. Сегодня здесь работает его музей, можно осмотреть кабинет писателя, где он создал многие свои рассказы, заглянуть в столовую, где он не только обедал, но и любил сидеть с чашкой чая и писать дневник.

Часть экспонатов музея посвящена его второй супруге Валерии Дмитриевне. Писатель встретил её уже немолодым, ему было за шестьдесят, и они прожили вместе 14 счастливых лет. Именно Валерия Дмитриевна и стала первым куратором музея в Дунине, работала с архивами писателя и стала автором нескольких книг о жизни и творчестве Пришвина.

Чтобы побывать в доме-музее Пришвина, отправляйтесь по адресу: Одинцовский район, Рублево-Успенское шоссе, деревня Дунино.

Писательский дачный городок Переделкино

Хотите за одну поездку увидеть дачные дома более двадцати писателей и поэтов? Тогда вам — в подмосковное Переделкино! Создавался уникальный дачный посёлок в 30-е гг. прошлого века по инициативе Максима Горького. Писатель выступил с предложением создать для творческих людей условия, где они смогли бы поправить здоровье и плодотворно работать. Почему был выбран именно этот уголок Подмосковья? Благодаря огромным сосновым лесам здесь сформировался особый климат, целебный воздух, который шёл на пользу обитателям тесных московских квартир.

Практика

Литературный Фонд СССР профинансировал строительство в Переделкине 50 дачных домиков по проектам зарубежных архитекторов, и в результате получился настоящий писательский городок, аналогов которому не найти, пожалуй, нигде в мире.

Первыми заехали в свои новые дачи писатели Корней Чуковский, Исаак Бабель, Всеволод Иванов, Илья Эренбург, Борис Пильняк, Лев Кассиль, Борис Пастернак, Константин Федин, Илья Ильф и Евгений Петров. В послевоенные годы посёлок стал расти, здесь строились новые дачи для Вениамина Каверина, Николая Заболоцкого, Валентина Катаева, Константина Симонова. Позже обитателями «писательского городка» стали Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Римма Казакова и другие поэты и писатели. Представьте себе, какая атмосфера царила здесь!

Сегодня многие дачи превращены в музеи. Здесь можно посетить дома-музеи Пастернака, Чуковского, Окуджавы, Евтушенко. Есть и общая экспозиция, посвящённая литературной жизни России ХХ века. Находится она в Доме творчества писателей «Переделкино». Поездку в эти края планируйте заранее: есть шанс попасть на литературные вечера, встречи и даже на съёмочную площадку кинофильма или сериала.

Больше о знаменитом писательском городке можно узнать на сайте. Добраться сюда можно на автомобиле или на электричке, отходящей от Киевского вокзала и следующей до станции «Переделкино».