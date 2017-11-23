Места, вдохновившие писателей на бестселлеры 

Увиденные в путешествии или запомнившиеся в детстве ландшафты, порой воодушевляют писателей настолько, что они просто не могут не рассказать о них в своих книгах. Мы собрали несколько мест, вдохновивших известных авторов на создание знаменитых книг.

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«Сказочный лес» Пазлвуд. Великобритания

Пазлвуд — лес с уникальным ландшафтом. Во времена Римской империи здесь добывали руду. Когда рудники были заброшены, природа восстановила лесной покров, а на месте бывших карьеров образовались особые складки «скоулы».

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Потайные тропы, необычные каменные глыбы и маленькие пещеры делают этот лес похожим на сказочную страну: так и ждешь что из старого дупла появится какое-нибудь необычное существо. Считается, что именно с пейзажей Пазлвуда Дж. Р. Р. Толкин списывал Старый лес, Лихолесье, Фангорн и Лориэн, появившиеся во «Властелине колец».

Эксмо

«Лес по обе стороны густел и густел: смыкающиеся деревья были моложе, а стволы у них — толще; потом тропа углубилась в лощину, справа и слева нависали заросли орешника. Наконец эльфы свернули в самую чащу, где вдруг словно чудом открылась узкая зеленая просека; теснее и теснее смыкались высокие стены деревьев — но вдруг расступились, и впереди простерся ровный луг, матово-серый в ночном свете. С трех сторон окружал его лес; а с востока он обрывался крутым склоном, и могучие древесные кроны вздымались к ногам откуда-то снизу».

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Кстати, Пазлвуд — это часть Леса Дина, в котором бывала и Джоан Роулинг. Не исключено, что Запретный лес во вселенной Гарри Поттера тоже связан с этим удивительным местом.

Ашдаунский лес — родина Винни-Пуха. Великобритания

«Солнце еще нежилось в постели, но небо над Дремучим Лесом слегка светилось, как бы говоря, что солнышко уже просыпается и скоро вылезет из-под одеяла. В рассветных сумерках Сосны казались грустными и одинокими; Очень Глубокая Яма казалась еще глубже, чем была, а горшок с медом, стоявший на дне, был совсем призрачным, словно тень».

Эксмо

Еще один известный британский лес, вдохновивший на литературные опусы. Именно здесь случились все приключения Кристофера Робина, Винни-Пуха и их друзей. В 1925 году Алан Милн купил загородный дом недалеко от Ашдауна, и его маленький сын часто бегал туда играть. Отчеты Кристофера о его походах и рассказы о детских открытиях легли в основу истории об ожившем плюшевом медвежонке. Кстати, художник Эрнест Шепард, иллюстрировавший книги Милна, рисовал Ашдаунский лес с натуры.

«Любой, кто читал книгу о Винни Пухе, знает этот лес, и мне нет нужды о нем рассказывать», — писал уже взрослый Кристофер Робин.

Аракатака — существующий Макондо. Колумбия

«Два десятка хижин, выстроенных из глины и бамбука на берегу реки, которая мчала свои прозрачные воды по ложу из белых отполированных камней, огромных, как доисторические яйца».

Эксмо

Детство Габриэль Гарсия Маркес провел в колумбийском городке с поэтичным названием Аракатака. Мальчика воспитывали родители матери, именно они и познакомили будущего писателя с национальными легендами. Но не стоит думать, что роман «Сто лет одиночества» основан только на них. Описание Макондо, например, полностью совпадает с тем, что можно увидеть в Аракатаке, да и черты характеров, а также некоторые моменты биографии, Маркес позаимствовал у ближайших родственников. Так, бабушка приходилась деду двоюродной сестрой, а сам дед, полковник Николас Рикардо Маркес Мехиа, превосходно делал сувениры в виде золотых рыбок.

Озеро Комо — место, где есть вход в преисподнюю. Италия

«В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Bernardino Luini. Я спотыкался на корзины с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надобно вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах; обычай этот существует и в других итальянских городах, но нигде я не видел столько жаровен и сковород, как здесь».

Эксмо

Алексей Константинович Толстой дебютировал с историями про вампиров. Одной из первых его новелл был готический рассказ «Семья мертвеца», однако эта работа так и осталась неопубликованной. В 1838 году вместе с цесаревичем Александром (будущим Александром II) он отправился на озеро Комо (Италия), откуда слал жене письма о вилле Ремонди и девушке по имени Пепина. Эта вилла и новая знакомая писателя появились в его следующей повести «Упырь». Здесь, как и в «Семье мертвеца», речь идет о вампирах, прибывших из Восточной Европы (привет графу Дракуле!), но в истории есть и итальянский сюжет, а также герои из античной мифологии.

Сегодня историки литературы сходятся на том, что именно поездка на Комо вдохновила Толстого на создание «Упыря». Трудно сказать, почему на идиллически-красивом озере писателю на ум пришла именно готическая история со спуском в преисподнюю. Возможно, оно поразило его своей глубиной.

Вересковые пустоши Йоркшира. Великобритания

«Я попросилась обратно на землю; и ангелы рассердились и сбросили меня прямо в заросли вереска на Грозовом Перевале; и там я проснулась, рыдая от радости».

Эксмо

В 1845 году английская писательница Энн Бронте организовала для себя и своей сестры Эмили короткую поездку в Йоркшир. Это путешествие оставило в душе Эмили, редко выезжавшей из дома, настолько сильный след, что после возвращения она написала роман «Грозовой перевал». История трагической любви Кэтрин Эрншо и Хитклиффа переплетается здесь с подробным описанием сельской жизни и природных явлений. Действие романа происходит на вересковых пустошах Йоркшира, которые сегодня стали одним из главных туристических мест Великобритании.

Где находится настоящая Нарния. Ирландия

_«Они стояли на краю узкой, круто уходящей вниз лощины, по дну которой протекала — вернее протекала бы, если бы ее не сковал лед, — довольно широкая река. А прямо под ногами реку перерезала плотина. <...>_

Выше плотины была глубокая заводь, вернее, была когда-то, — сейчас, естественно, они видели ровную поверхность темно-зеленого льда. Ниже плотины, далеко внизу, тоже был лед, но не ровный, а самых причудливых очертаний — пенный каскад воды, схваченный морозом в одно мгновение. Там, где раньше вода переливалась струйками через плотину или просачивалась сквозь нее, сейчас сверкала стена сосулек, словно цветы, венки и гирлянды из белоснежного сахара».

Эксмо

Если посмотреть на карту Италии, то недалеко от Рима вы увидите город Нарни, население которого сейчас составляет всего около 20 тысяч человек. Название городка действительно подсказало Клайву Стейплзу Льюису название для его знаменитой страны. Но это все, что Италия, в которой писатель никогда не был, могла сделать для знаменитого романа. На самом же деле пейзажи Нарнии срисованы с окрестностей гор Морне (или Морн), расположенных на территории ирландского графства Даун. Для этого Льюису даже не пришлось куда-то уезжать, ведь он родился в этих местах.

Египет Агаты Кристи

«Задумавшись, Ренисенб сидела у входа в грот возле гробницы и не сводила глаз с Нила. Ей казалось, что это было давным-давно, когда она впервые поднялась сюда после своего возвращения в дом отца. Тогда она весело говорила, что в доме ничего не изменилось, что все осталось точно таким, каким было до ее отъезда восемь лет назад».

Эксмо

Будучи женой археолога, Агата Кристи нередко посещала страну пирамид, где работал ее муж, сэр Макс Мэллоун. Египет фигурирует в нескольких детективах леди Агаты, действие одного из них она даже перенесла во времена фараонов. «Смерть приходит в конце» — единственный исторический роман Кристи. В основу сюжета легли тексты папирусов, обнаруженных в 1921–1922 годах, известные историкам как Папирусы писца Хека-нехта, а в качестве Эркюля Пуаро здесь выступает молодой писец Хори, который служит управляющим в доме богатого земледельца Имхотеба. Благодаря своей наблюдательности ему удается раскрыть целую череду жестоких убийств в доме своего хозяина.