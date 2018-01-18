Удивительные места, которые нельзя посетить

Тимбукту, Мали. Тимбукту был интеллектуальной и духовной столицей, центром распространения ислама в Африке. Несмотря на то, что реставраторы прилагают все усилия для сохранения величественных памятников города, он медленно приходит в упадок.

6/7 Тимбукту, Мали. Тимбукту был интеллектуальной и духовной столицей, центром распространения ислама в Африке. Несмотря на то, что реставраторы прилагают все усилия для сохранения величественных памятников города, он медленно приходит в упадок.

Баальбек, Ливан. Этот финикийский город, где поклонялись многим божествам, в эллинистический период был известен как Гелиополис. Сейчас Баальбек, с его колоссальными постройками, является одним из лучших образцов Императорской римской архитектуры в пик ее расцвета.

2/7 Баальбек, Ливан. Этот финикийский город, где поклонялись многим божествам, в эллинистический период был известен как Гелиополис. Сейчас Баальбек, с его колоссальными постройками, является одним из лучших образцов Императорской римской архитектуры в пик ее расцвета.

Мир полон удивительных мест, которые действительно стоит повидать. Тропические леса, разбросанные по бескрайней глади океана острова и даже древние города, оставленные нам в наследство предыдущими цивилизациями. К сожалению, возможность путешествовать есть далеко не у каждого человека. Повседневная жизнь требует от нас слишком многого — денег, времени, внимания. А когда путешествие становится теоретически возможным, неожиданно появляются практические преграды. К примеру, войны. Современный мир расколот на несколько лагерей и правительства не принимают во внимание желания обычных людей. Перед вами — несколько прекрасных местечек, попасть в которые уже практически невозможно.