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Удивительные места, которые нельзя посетить
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Удивительные места, которые нельзя посетить 

Don't Panic 18 января 2018
Перед вами — несколько прекрасных местечек, попасть в которые уже практически невозможно.
1/7  Диярбакыр, Турция. Укрепленный город Диярбакыр и окружающая местность были очень важны для нескольких империй. Эллины, Сасаниды, римляне, византийцы и представители исламских культур в разное время сражались за это укрепление.
Фото:
2/7  Баальбек, Ливан. Этот финикийский город, где поклонялись многим божествам, в эллинистический период был известен как Гелиополис. Сейчас Баальбек, с его колоссальными постройками, является одним из лучших образцов Императорской римской архитектуры в пик ее расцвета.
Фото:
3/7  Дербент, Россия. Построенный как военное укрепление Дербент до сих пор сохранил большую часть своего средневекового обаяния. Стены города, от моря до гор закрывавшие проход от нападающих, выдержали не одно варварское нашествие.
Фото:
4/7  Бам, Иран. Бам расположен в пустынной местности, на южной окраине иранского высокогорного плато. Период расцвета этого города длился с 7-го по 11-й века: город занимал важное место на перекрестке стратегических торговых путей.
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5/7  Лептис-Магна, Ливия. Здесь родился Септимий Север, великий император Рима. Он же развил поселение до большого города, ставшего одним из самых красивых городов Римской империи.
Фото:
6/7  Тимбукту, Мали. Тимбукту был интеллектуальной и духовной столицей, центром распространения ислама в Африке. Несмотря на то, что реставраторы прилагают все усилия для сохранения величественных памятников города, он медленно приходит в упадок.
Фото:
7/7  Таджикский национальный парк, Таджикистан. Национальный парк Таджикистана охватывает более 2,5 миллиона гектаров на востоке страны. Плато на востоке и западе, скалистые пики, некоторые из которых достигают 7 000 в высоту — и, в качестве бонуса, экстремальные сезонные колебания температуры.
Фото:
Мир полон удивительных мест, которые действительно стоит повидать. Тропические леса, разбросанные по бескрайней глади океана острова и даже древние города, оставленные нам в наследство предыдущими цивилизациями. К сожалению, возможность путешествовать есть далеко не у каждого человека. Повседневная жизнь требует от нас слишком многого — денег, времени, внимания. А когда путешествие становится теоретически возможным, неожиданно появляются практические преграды. К примеру, войны. Современный мир расколот на несколько лагерей и правительства не принимают во внимание желания обычных людей. Перед вами — несколько прекрасных местечек, попасть в которые уже практически невозможно.
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