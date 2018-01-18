Удивительные места, которые нельзя посетить 

Мир полон удивительных мест, которые действительно стоит повидать. Тропические леса, разбросанные по бескрайней глади океана острова и даже древние города, оставленные нам в наследство предыдущими цивилизациями. К сожалению, возможность путешествовать есть далеко не у каждого человека. Повседневная жизнь требует от нас слишком многого — денег, времени, внимания. А когда путешествие становится теоретически возможным, неожиданно появляются практические преграды. К примеру, войны. Современный мир расколот на несколько лагерей и правительства не принимают во внимание желания обычных людей. Перед вами — несколько прекрасных местечек, попасть в которые уже практически невозможно.