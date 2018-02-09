10 лучших стран, чтобы растить детей в 2018 году 

Специально для тех, кто в скором времени планирует стать родителями, U. S. News подготовил свой ежегодный рейтинг стран, в которых лучше всего растить детей. В ходе исследования были задействованы более 20 000 человек, которые оценивали разные государства по 65 признакам. Но во главу угла эксперты поставили следующие восемь пунктов: соблюдение прав человека, дружелюбие по отношению к семьям, гендерное равноправие, уровень счастья населения, экономический фактор, безопасность, хорошие системы образования и здравоохранения.
Как выглядит рейтинг, можно узнать в этом материале.