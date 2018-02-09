10 лучших стран, чтобы растить детей в 2018 году 

1/10 На 10-м месте расположилась Австрия. Ее оценили за то, что в ней многие страны имеют головные офисы своих фирм и за прозрачность всех вертикалей власти. Фото: Depositphotos.com

2/10 9-я позиция принадлежит Австралии. Всех восхищает культурный уровень страны, ее высокое качество жизни, отвечающее всем современным нормам, привлекательность для инвестиций и ведения бизнеса, хорошая пенсия, озеленение, возможность путешествовать в одиночестве и отличное образование. Фото: Depositphotos.com

3/10 На 8-й строчке устроилась Новая Зеландия. Войти в число лучших ей позволил высокий уровень жизни, широкий спектр возможностей для комфортного уединения и хорошие условия для путешествий. Фото: Depositphotos.com

4/10 Под номером 7 в рейтинге стоит Швейцария. Здесь, отмечают респонденты, есть все для успешного ведения бизнеса, культурного развития, безболезненного выхода на пенсию. Кроме того, страну хвалят за прогрессивные взгляды и тактическое планирование, прозрачность, богатый ландшафт и хорошее образование. Фото: Depositphotos.com

5/10 6-е место отошло Нидерландам, где хорошие условия для ведения бизнеса, отличное качество жизни, все происходящее в стране прозрачно для населения, все располагает к путешествиям и всегда есть возможность стать ближе к природе. Фото: Depositphotos.com

6/10 На 5-й строчке Канада. В этой стране комфортно вести бизнес, здесь высокий уровень жизни, ее хвалят за обилие лесов, тут можно получить хорошее образование, а кроме того, считается, что Канада – страна, которая живет будущим. Фото: Depositphotos.com

7/10 4-я позиция досталась Финляндии. Она опять же привлекательна благодаря высокому уровню жизни, здесь хорошо вести бизнес, у нее прозрачная система управления, она современная, но при этом утопает в лесах – в общем, здесь все хорошо. Фото: Depositphotos.com

8/10 «Бронзу» получила Норвегия. Здесь присутствуют все «плюшки», о которых говорилось раньше, то есть тут хорошо жить, вести бизнес, гулять по лесам, растить детей – и все-все-все. Фото: Depositphotos.com

9/10 На вторую строчку топа респонденты поставили Швецию. Эту страну ценят за возможности. Которые она дает для ведения бизнеса, за то культурное влияние, что она оказывает, за высокий уровень жизни, комфортные условия для пенсионеров, качественное образование и т. п. Фото: Depositphotos.com