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В Сочи выпал желтый снег
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В Сочи выпал желтый снег 

Рамблер 24 марта 2018
Откуда он взялся и почему привычные горные пейзажи напоминают марсианские — в нашей галерее.
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Местные жители и гости курортов Красной поляны стали свидетелями необычного природного явления — на Кавказе выпал желтый снег. Обыватели и любители теории заговоров списывают все на разгон облаков специальными химикатами и пугают туристов. Это заблуждение.
Вот как объясняет произошедшее опытный горный гид, организатор фрирайд-проекта и инженер-геолог по профессии Слава Рунич: "Часто по весне вместе с циклоном приносит песок с пустынь, который поднимается в атмосферу с песчаными бурями. В этот раз концентрация настолько велика, что через фильтр маски казалось, что реально едешь по песку, причём местами он был с барханчиками".
Но с точки зрения геологии, как пояснил Слава, это не песок, а мелкие пылеватые частицы глин и лёссов, лыжи и доски они не царапают, поэтому кататься можно, не беспокоясь, за свое снаряжение.
При этом нужно иметь в виду, что эти частицы и сами по себе несут тепло, а кроме того притягивают солнечные лучи, а не отражают их. Снег становится более насыщенным водой и тяжелым, что, в свою очередь, ведет к образованию мокрых лавин на отдельных участках, предупреждает гид.
Кстати, на следующий день такая лавина сошла на парковку в Приэльбрусье, где также прошел циклон, принесший снег с пылеватыми частицами. Пострадавших, к счастью, нет.
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