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Места, где СССР не развалился
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Каникулы в коме: места, где СССР не развалился 

Lenta.ru 12 часов назад
Британка Мариам Омиди представила проект «Каникулы в советских санаториях».
1/14  Мариам Омиди собрала международную команду молодых фотографов и наметила маршрут экспедиции по 13 республикам бывшего СССР.
Фото:
2/14  В ее список вошли самые известные советские санатории, сохранившие свой первозданный облик.
Фото:
3/14  Глядя на большинство фотографий серии, почти невозможно определить время, когда был сделан тот или иной кадр. Это могут быть и «нулевые»...
Фото:
4/14  ...и 90-е...
Фото:
5/14  ...и 80-е...
Фото:
6/14  ... и 70-е...
Фото:
7/14  ... и даже 60-е — настолько «санаторная реальность» стирает временные границы.
Фото:
8/14  Собственно, и весь проект «Каникулы в советских санаториях» — это серия фотографий не про архитектуру.
Фото:
9/14  Куда больше авторов привлекают те перемены, что происходят с человеком, оказавшимся внутри другой, «санаторной» реальности.
Фото:
10/14  Любой санаторий всегда помещает человека в другую реальность, выключающую его из привычных социальных ролей и привычного распорядка жизни, подчиняя его режиму массажей...
Фото:
11/14  ...лечебных процедур...
Фото:
12/14  ... и строго регламентированного расписания сна и бодрствования.
Фото:
13/14  Жизнь в санатории — отдельный социальный феномен, специфически проявляющий и одновременно нивелирующий человеческое «я».
Фото:
14/14  Скинув привычные одежды и облачившись в санаторные халаты, подчиняясь требованиям медицинского и обслуживающего персонала, люди оказываются равны и одиноки.
Фото:
Британка Мариам Омиди как-то оказалась в старом санатории, работающем еще с советских времен. Отдых произвел на нее такое неизгладимое впечатление, что, вернувшись из поездки, она запустила на краудфандинговой платформе кампанию по сбору средств на экспедицию по действующим советским санаториям и выпуск фотоальбома.
Посетив санатории, участники проекта обнаружили, что этим «динозаврам», пришедшим из другого мира, удалось освоиться в новом времени и более-менее органично вписаться в новую действительность, предлагая, помимо современных спа-процедур, нечто гораздо более захватывающее — ностальгическое погружение в советскую утопию.
Доказательства — в галерее «Ленты.ру».
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