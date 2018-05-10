Каникулы в коме: места, где СССР не развалился

Скинув привычные одежды и облачившись в санаторные халаты, подчиняясь требованиям медицинского и обслуживающего персонала, люди оказываются равны и одиноки.

14/14 Скинув привычные одежды и облачившись в санаторные халаты, подчиняясь требованиям медицинского и обслуживающего персонала, люди оказываются равны и одиноки.

Любой санаторий всегда помещает человека в другую реальность, выключающую его из привычных социальных ролей и привычного распорядка жизни, подчиняя его режиму массажей...

10/14 Любой санаторий всегда помещает человека в другую реальность, выключающую его из привычных социальных ролей и привычного распорядка жизни, подчиняя его режиму массажей...

Куда больше авторов привлекают те перемены, что происходят с человеком, оказавшимся внутри другой, «санаторной» реальности.

9/14 Куда больше авторов привлекают те перемены, что происходят с человеком, оказавшимся внутри другой, «санаторной» реальности.

Собственно, и весь проект «Каникулы в советских санаториях» — это серия фотографий не про архитектуру.

8/14 Собственно, и весь проект «Каникулы в советских санаториях» — это серия фотографий не про архитектуру.

Глядя на большинство фотографий серии, почти невозможно определить время, когда был сделан тот или иной кадр. Это могут быть и «нулевые»...

3/14 Глядя на большинство фотографий серии, почти невозможно определить время, когда был сделан тот или иной кадр. Это могут быть и «нулевые»...

Британка Мариам Омиди как-то оказалась в старом санатории, работающем еще с советских времен. Отдых произвел на нее такое неизгладимое впечатление, что, вернувшись из поездки, она запустила на краудфандинговой платформе кампанию по сбору средств на экспедицию по действующим советским санаториям и выпуск фотоальбома.

Посетив санатории, участники проекта обнаружили, что этим «динозаврам», пришедшим из другого мира, удалось освоиться в новом времени и более-менее органично вписаться в новую действительность, предлагая, помимо современных спа-процедур, нечто гораздо более захватывающее — ностальгическое погружение в советскую утопию.