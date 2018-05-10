Места, где СССР не развалился

Британка Мариам Омиди как-то оказалась в старом санатории, работающем еще с советских времен. Отдых произвел на нее такое неизгладимое впечатление, что, вернувшись из поездки, она запустила на краудфандинговой платформе кампанию по сбору средств на экспедицию по действующим советским санаториям и выпуск фотоальбома.
Посетив санатории, участники проекта обнаружили, что этим «динозаврам», пришедшим из другого мира, удалось освоиться в новом времени и более-менее органично вписаться в новую действительность, предлагая, помимо современных спа-процедур, нечто гораздо более захватывающее — ностальгическое погружение в советскую утопию.
Доказательства — в галерее «Ленты.ру».