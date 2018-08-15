Как выглядит самая жестокая тюрьма в истории

«Это путешествие было полезным, потому что показало настоящий диссонанс между красотой места и ужасами, происходившими там», — отметил Ромен.

19/19 «Это путешествие было полезным, потому что показало настоящий диссонанс между красотой места и ужасами, происходившими там», — отметил Ромен.

В 1854 году был принят закон, согласно которому отбывшие срок должны были остаться во Французской Гвиане на срок, равный заключению.

17/19 В 1854 году был принят закон, согласно которому отбывшие срок должны были остаться во Французской Гвиане на срок, равный заключению.

Однако многие тела не хоронили, а просто выбрасывали в море.

13/19 Однако многие тела не хоронили, а просто выбрасывали в море.

Им было запрещено разговаривать, курить, читать, иметь при себе какие-либо предметы.

10/19 Им было запрещено разговаривать, курить, читать, иметь при себе какие-либо предметы.

Из 80 000 заключенных, около 50 000 погибли из-за невыносимых условий, так и не дождавшись окончания срока.

9/19 Из 80 000 заключенных, около 50 000 погибли из-за невыносимых условий, так и не дождавшись окончания срока.

Он был отправлен в тюрьму в апреле 1895 года, а освободили офицера в июне 1899 года.

8/19 Он был отправлен в тюрьму в апреле 1895 года, а освободили офицера в июне 1899 года.

Недалеко от побережья Французской Гвианы расположился небольшой архипелаг Иль-дю-Салю. В него входят три острова: Сен-Жозеф, Иль-Рояль и самый северный, а также самый известный Чертов остров (остров Дьявола).

Этот островок архипелага совсем небольшой — его территория составляет всего 14 гектаров, а обойти его можно за полчаса. Известен этот райский уголок тем, что на нем располагалась самая страшная и жестокая каторжная тюрьма в истории. Она была создана по приказу императора Наполеона III в 1852 году и предназначалась для содержания особо опасных преступников.

Прибывавшие на остров заключенные оказывались в совершенно адских условиях. Им было запрещено разговаривать, курить, сидеть, читать, иметь при себе какие-либо предметы. Также заключенных часто пытали, многие не выдерживали жутких условий и сводили счеты с жизнью. Кто-то пытался бежать, но известно, что удалось это сделать всего троим.

За 100 лет существования тюрьмы туда были отправлены около 80 000 заключенных, около 50 000 погибли из-за невыносимых условий, так и не дождавшись окончания срока. На соседнем острове Сен-Жозеф находился отдельный карцер для самых жестоких преступников. Те, кто попадал туда, оказывались в самом настоящем аду.

Тюрьма действовала ровно 100 лет и была закрыта в 1952 году. Позже власти попытались основать здесь летний лагерь, полицейский участок и завод. Однако все попытки не увенчались успехом. Сейчас тюрьма заброшена, но постройки регулярно реставрируют, а сам остров открыт для посещений и привлекает до 50 000 туристов в год.

Фотограф Ромен Вейон отправился на остров Дьявола, чтобы запечатлеть то, что осталось от самой жуткой тюрьмы.