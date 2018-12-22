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Лучшие фото, снятые во время миссии «Вояджер» 

Рамблер 9 часов назад
Космическая миссия "Вояджер" стартовала более 40 лет назад — в 1977 году. NASA отправила для исследования дальних планет два зонда: "Вояджер-2" был запущен 20 августа, а "Вояджер-1", что любопытно, чуть позже — 5 сентября.
Два идентичных зонда были рассчитали приблизительно на пять лет работы в открытом космосе. Затем их ресурс должен быть исчерпаться, но они оказались работоспособными даже спустя много лет.
В 1986 году "Вояджер-2" достиг Урана. Это единственный в мире звездный аппарат, которому удалось это сделать. "Вояджер-1" же в 2012 году вовсе покинул пределы солнечной системы.
Как считают специалисты NASA, аппараты смогут передавать информацию еще около 10 лет.
Места , Фото , NASA
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