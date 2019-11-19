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Спасение Земли угрожает человечеству 

Рамблер 50 минут назад
Спасение Земли угрожает человечеству
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании подвергли серьезной критике набирающую популярность концепцию "Пол-Земли" (Half-Earth). Ее главная идея в том, чтобы присвоить статус особо охраняемой территории примерно половине земной поверхности. Об этом сообщается в пресс-релизе на портале EurekAlert!.
Ученые полагают, что такой шаг угрожает жизни около 1 миллиарда человек. Согласно проекту "Пол-Земли" (Half-Earth), необходимо обеспечить сохранность 50% территории каждого из крупных экорегионов, к которым относятся, например, Амазония, мангровые леса в Центральной Африке, балтийские смешанные леса и другие. Даже если оставить на месте крупные города, около миллиарда людей нужно будет переселить в другие места, не получившие статуса особо охраняемых. Это грозит социальной катастрофой.
Специалисты уверяют, что во главу угла нужно ставить человеку и внимательно рассмотреть все экономические и социальные последствия такого решения.
Ранее "Рамблер" писал о том, что климатическая катастрофа становится неизбежной.
Видео дня. Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Места
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