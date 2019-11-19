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Тайные обитатели морских глубин Антарктиды 

Рамблер 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как выглядят морские глубины в районе Антарктиды. Впервые об Антарктиде активно заговорили в 1820 году после экспедиции русский исследователей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые и открыли континент. Но лишь в конце двадцатого века началось освоение Антарктиды, которая представляет колоссальный интерес для сверхдержав. Из-за низких температур изучение подводного мира здесь было затруднено, но недавно специалисты всё-таки совершили погружение на 1 000 метров. Что же увидели смельчаки в толще воды? ОБ этом и рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказал, какой город спасет человечество в случае ядерной войны. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Места , Видео , Михаил Лазарев
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