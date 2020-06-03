Дочь актера и режиссера Владимира Машкова Мария рассказала в своем Instagram, что сейчас происходит в США.

Не так давно полицейский убил темнокожего мужчину Джорджа Флойда, после чего в стране начались беспорядки: в разных городах страны безумные толпы громят все подряд.

Машкова рассказала, что живет между Беверли-Хиллз и Санта-Моникой, и сейчас в города постоянно съезжаются люди, чтобы громить и грабить магазины (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):

"Я постоянно слышу звук вертолетов, а наш продуктовый магазин забили досками от мародерства. Будучи русской девушкой, оказавшейся первый раз в Америке в 23 года, мне многое непонятно. Наши протесты отличаются от местных радикально!".

Помимо прочего, актриса призналась, что ее поразило, как в американских школах с детьми разговаривают о расизме: