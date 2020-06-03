Дочь актера и режиссера Владимира Машкова Мария рассказала в своем Instagram, что сейчас происходит в США.
Не так давно полицейский убил темнокожего мужчину Джорджа Флойда, после чего в стране начались беспорядки: в разных городах страны безумные толпы громят все подряд.
Машкова рассказала, что живет между Беверли-Хиллз и Санта-Моникой, и сейчас в города постоянно съезжаются люди, чтобы громить и грабить магазины (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):
"Я постоянно слышу звук вертолетов, а наш продуктовый магазин забили досками от мародерства. Будучи русской девушкой, оказавшейся первый раз в Америке в 23 года, мне многое непонятно. Наши протесты отличаются от местных радикально!".
Помимо прочего, актриса призналась, что ее поразило, как в американских школах с детьми разговаривают о расизме:
"Вчера услышала монолог директора школы своих детей (белая, взрослая женщина) о расизме и происходящем за окном. Была поражена, как откровенно и по-взрослому разговаривают с детьми. Второй день подслушиваю уроки девчонок… сейчас Фанина учительница просила высказаться детей. Сижу на полу, слушаю детей и многое становится просто и понятно. Ну и что такое хорошо, а что такое плохо тоже делается очевидным".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что русские из США рассказывают, что там творится на самом деле.