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Названы самые дорогие города для приезжих 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Названы самые дорогие города для приезжих
Фото: depositphotos.com
Эксперты провели исследование и выяснили, какие города мира можно назвать самыми дорогими для экспатов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование компании Mercer.
В 2020 году такими местами стали Гонконг, Ашхабад и Токио. С завышенным ценником также можно столкнутся в Цюрихе, Сингапуре, Нью-Йорке, Шанхае, Берне, Женеве и Пекине. Москва заняла 21 место. При этом самыми дешевыми названы Тунис, Виндхук (Намибия), Ташкент и Бишкек.
Чтобы оценить дороговизну проживания, эксперты анализировали стоимость жилья, транспорта, продуктов питания, одежды, бытовых товаров и развлечений. Всего было проанализировано 209 городов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что журналисты раскрыли подробности жизни миллиардеров в Монако.
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Места , Lenta.ru
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