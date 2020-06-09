Названы самые дорогие города для приезжих 

Эксперты провели исследование и выяснили, какие города мира можно назвать самыми дорогими для экспатов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование компании Mercer.

В 2020 году такими местами стали Гонконг, Ашхабад и Токио. С завышенным ценником также можно столкнутся в Цюрихе, Сингапуре, Нью-Йорке, Шанхае, Берне, Женеве и Пекине. Москва заняла 21 место. При этом самыми дешевыми названы Тунис, Виндхук (Намибия), Ташкент и Бишкек.

Чтобы оценить дороговизну проживания, эксперты анализировали стоимость жилья, транспорта, продуктов питания, одежды, бытовых товаров и развлечений. Всего было проанализировано 209 городов.