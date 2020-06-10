Загадка огромных древних кораблей из озера в Италии 

Смотрите видео и узнайте о загадке, над которой бьются учёные. Она связана с итальянским озером Неми, находящимся неподалёку от Рима. Когда-то на берегах озера располагалась вилла императора Калигулы. А ещё легенды говорят, что в древности по озеру ходили огромные металлические корабли. Эти домыслы можно было бы списать на фантазию предков, если бы не находка, которую сделали столетие назад: со дна озера действительно подняли гигантское судно из металла. Что думают об этом специалисты, рассказывает видео.