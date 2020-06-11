Самые необычные слухи об Антарктиде 

Видео рассказывает о самом необитаемом континенте планеты, находящемся на Южном полюсе, — Антарктиде. Из-за удалённости и труднодоступности Антарктика давно обросла легендами и мифами. Так, поговаривают, что здесь нацисты построили военную базу, на которой и скрылись после капитуляции Германии. По другим версиям, на Южном полюсе находится база инопланетян. Какие ещё домыслы окружают Антарктиду, узнайте из ролика.