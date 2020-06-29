Озеро исчезло в Сочи 

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Сотрудники Кавказского заповедника рассказали, что в Сочи исчезло озеро Малое. Об этом они написали на своем официальном сайте.

Водоем расположен на восточном склоне хребта Левая Псеашха. Раньше там была вода, а теперь — грязекаменная масса.

Инженеры-геологи убеждены, что это произошло из-за естественных природных процессов, на которые не может повлиять человек.

Кавказский заповедник

Воду из озера выбили крупные снежные массы во время схождения лавин зимой.