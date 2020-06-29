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Озеро исчезло в Сочи 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Озеро исчезло в Сочи
Фото: @saltwaterinherveins
Сотрудники Кавказского заповедника рассказали, что в Сочи исчезло озеро Малое. Об этом они написали на своем официальном сайте.
Водоем расположен на восточном склоне хребта Левая Псеашха. Раньше там была вода, а теперь — грязекаменная масса.
Инженеры-геологи убеждены, что это произошло из-за естественных природных процессов, на которые не может повлиять человек.
Кавказский заповедник
Воду из озера выбили крупные снежные массы во время схождения лавин зимой.
"Малое озеро — это озеро так называемого лавинного выбивания. То есть образовалось оно в результате систематически повторяющихся ударов лавин. Озеро, соответственно, углублялось, и сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым это озеро когда-то и появилось", — рассказал заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети появились лучшие фото НЛО за 40 лет.
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