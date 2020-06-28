В Сети появились лучшие фото НЛО за 40 лет 

В Сети появились снимки неопознанных летающих объектов. Их сделал житель польской деревни Ястрово. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мужчина ехал на велосипеде и услышал необычный звук. Когда он обернулся, увидел странный объект в небе и успел сделать пять фотографий на телефон. Житель Польши передал их польскому уфологу Роберту Бернатовичу, но не захотел раскрывать свое имя.

Сейчас подлинность снимков проверяют специалисты. Экс-начальник отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филипп Мэнтл заявил, что это лучшие фотографии неопознанного объекта за последние 40 лет.