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Въезд в подмосковный город просят сделать платным 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Москвичей возненавидели в подмосковном городе
Фото: РИА Новости
Жители одного из городов Подмосковья просят сделать въезд платным из-за москвичей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В последнее время место стало популярно у жителей Москвы, которые приезжают в город отдохнуть. Из-за закрытых границ люди из столицы нашли новое место для отдыха, которым стал Дзержинский карьер.
Местные жители возненавидели новых гостей из-за того, что они создают пробки и занимают парковочные места. Чтобы решить проблему, они обратились в администрацию города и попросили сделать въезд платным.
Ранее "Рамблер" сообщал, что мужчина переплыл океан в пандемию из-за своего престарелого отца.
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