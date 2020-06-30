Москвичей возненавидели в подмосковном городе

Жители одного из городов Подмосковья просят сделать въезд платным из-за москвичей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В последнее время место стало популярно у жителей Москвы, которые приезжают в город отдохнуть. Из-за закрытых границ люди из столицы нашли новое место для отдыха, которым стал Дзержинский карьер.

Местные жители возненавидели новых гостей из-за того, что они создают пробки и занимают парковочные места. Чтобы решить проблему, они обратились в администрацию города и попросили сделать въезд платным.