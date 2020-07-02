Пожар уничтожил Дворец Куриного короля 

На видео попал катастрофический пожар во дворце Куриного короля. Такое прозвище заслужил тайский бизнесмен Панья Чойтитаван, владеющий куриными фермами. Мужчина обогатился на торговле курицами и стал миллиардером. В 2004 году он построил дворцовый комплекс стоимостью 64 миллиона долларов. Здание было заполнено антиквариатом и драгоценными реликвиями. Сотрудники дворца рассказали, что утром 1 июля услышал хлопок, после чего начался пожар. Ущерб дворцу нанесён колоссальный: большая часть внутреннего убранства выгорела, сотни антикварных предметов уничтожены.