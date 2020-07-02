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Пожар уничтожил Дворец Куриного короля 

Елена Красовская 7 часов назад
На видео попал катастрофический пожар во дворце Куриного короля. Такое прозвище заслужил тайский бизнесмен Панья Чойтитаван, владеющий куриными фермами. Мужчина обогатился на торговле курицами и стал миллиардером. В 2004 году он построил дворцовый комплекс стоимостью 64 миллиона долларов. Здание было заполнено антиквариатом и драгоценными реликвиями. Сотрудники дворца рассказали, что утром 1 июля услышал хлопок, после чего начался пожар. Ущерб дворцу нанесён колоссальный: большая часть внутреннего убранства выгорела, сотни антикварных предметов уничтожены.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как безопасно вернуться в спортзал.
Места , Видео
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