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В Африке умерли сотни слонов 

Анастасия Иванова 3 часа назад
350 слонов умерли в Африке
Фото: depositphotos.com
На севере Ботсваны за последние два месяца умерли 350 слонов. Ученые пока еще не установили причину произошедшего. Об этом сообщает издание The Guardian.
Первые массовые смерти слонов были зафиксированы еще в мае. К началу июня ученые насчитали 169 погибших животных. Сейчас эта цифра увеличилась почти в два раза. Большинство слонов, две трети, нашли неподалеку от водоемов.
Экологи предположили, что виновники внезапных смертей — браконьеры. Они часто отправляют животных цианидом. Однако клыки мертвых слонов остались нетронутыми.
Еще одна версия произошедшего — неизвестный патоген в водоемах дельты реки Окаванго. Местные жители заметили, что перед смертью слоны вели себя странно и ходили кругами.
На данный момент ученые исследуют биологические образцы, взятые у погибших животных.
В Бостване обитает самая большая популяция слонов на континенте: там насчитывают около 135 тысяч особей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что пауки могут делать линзы для людей.
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