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В России появился «Город беса» 

Мира Маркина 6 часов назад
В России появился «Город беса»
Фото: Страница «Нижний Тагил LIVE» во «ВКонтакте»
На территории Нижнего Тагила возник "Город беса" — такая табличка появилась при въезде в населенный пункт, ее установили неизвестные. Фотографию с табличкой опубликовали в группе "Нижний Тагил LIVE" в социальной сети ВКонтакте.
Знак был замечен на трассе Верхняя Салда — Нижний Тагил. Пока что неизвестно, с чем связано появление таблички.
В посте сказано, что в 2019 год знак "Город бесов" появился в Екатеринбурге после того, как телеведущий Владимир Соловьев назвал местных жителей "бесами". Тогда люди выступали против строительства храма на месте сквера у Драматического театра.
«Похоже, что неизвестные жители Нижнего Тагила переняли эстафету и выставили это в другом свете и с другим уклоном»,
— говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтороссияне рассказали о "бесячих" выходках соседей.
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Места , Владимир Соловьев
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