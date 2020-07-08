В России появился «Город беса» 

На территории Нижнего Тагила возник "Город беса" — такая табличка появилась при въезде в населенный пункт, ее установили неизвестные. Фотографию с табличкой опубликовали в группе "Нижний Тагил LIVE" в социальной сети ВКонтакте.

Знак был замечен на трассе Верхняя Салда — Нижний Тагил. Пока что неизвестно, с чем связано появление таблички.

В посте сказано, что в 2019 год знак "Город бесов" появился в Екатеринбурге после того, как телеведущий Владимир Соловьев назвал местных жителей "бесами". Тогда люди выступали против строительства храма на месте сквера у Драматического театра.

«Похоже, что неизвестные жители Нижнего Тагила переняли эстафету и выставили это в другом свете и с другим уклоном»,

— говорится в сообщении.