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Названы самые отсталые и развитые города мира 

Диана Товсепова 9 часов назад
Названы самые отсталые и развитые города мира
Фото: depositphotos.com
Специалисты бизнес-школы IESE провели исследования на основе экономического состояния, человеческого капитала, благоустройства, системы управления, развития транспортной инфраструктуры и технологий, социальной сплоченности и экологии городов по всей планете.
Самыми развитыми стали Лондон, Нью-Йорк и Париж, а также Токио, Рейкьявик и Копенгаген.
Кроме того, среди развитых стран оказались Берлин, Амстердам, Сингапур, район Гонконг, города Цюрих, Осло, Чикаго, Стокгольм, Вашингтон.
Интересно, что Москва заняла 87 место рейтинга из 174, обойдя Дубай, Афины, Софию и Белград.
Самыми отстающими признаны венесуэльский город Каракас, пакистанские Карачи и Лахор, нигерийский Лагос, Дуала в Камеруне, Колката в Индии.
В антирейтинге также оказались египетский Каир, аравийский Эр-Рияд, марокканский Рабат и филиппинская Манила. Среди российских городов отстающим назван Новосибирск, занявший 159 место рейтинга.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие города считаются самыми дорогими для приезжих.
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