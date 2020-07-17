Самые большие и опасные плотины планеты 

Смотрите видео и узнайте о плотинах, которые не так безобидны, как кажется. Эти гигантские сооружения вполне могут соперничать по красоте и мощи с творениями природы, но они же угрожают человеку. Так, поистине исполинская плотина «Три ущелья» на реке Янцзы в Китае, крупнейшее рукотворное сооружение планеты, несёт огромную опасность — если разрушится хотя бы её часть, то катастрофы не избежать. Ролик рассказывает и о других плотинах, с которыми не всё ладно.