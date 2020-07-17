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Самые большие и опасные плотины планеты 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте о плотинах, которые не так безобидны, как кажется. Эти гигантские сооружения вполне могут соперничать по красоте и мощи с творениями природы, но они же угрожают человеку. Так, поистине исполинская плотина «Три ущелья» на реке Янцзы в Китае, крупнейшее рукотворное сооружение планеты, несёт огромную опасность — если разрушится хотя бы её часть, то катастрофы не избежать. Ролик рассказывает и о других плотинах, с которыми не всё ладно.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что назван город РФ, где легче всего найти секс на ночь.
Места , Видео
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