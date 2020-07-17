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Ростов-на-Дону поплыл из-за ливня 

Елена Красовская 4 часа назад
На видео сняли последствия накрывшего Ростов-на-Дону ливня. На улицах оказалось столько воды, что потоки буквально сбивали людей с ног, а некоторым даже пришлось прибегнуть к помощи других прохожих, чтобы преодолеть небольшую дистанцию. В столь же плачевном положении оказались и владельцы небольших автомобилей, которые из-за высокого уровня воды просто не могли ехать по улицам: чтобы они хоть как-то двигались, сзади их подталкивали крупные авто.
Ранее «Рамблер» рассказывал про российские города, из которых лучше уехать.
Места , Видео
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