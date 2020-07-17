Ростов-на-Дону поплыл из-за ливня 

На видео сняли последствия накрывшего Ростов-на-Дону ливня. На улицах оказалось столько воды, что потоки буквально сбивали людей с ног, а некоторым даже пришлось прибегнуть к помощи других прохожих, чтобы преодолеть небольшую дистанцию. В столь же плачевном положении оказались и владельцы небольших автомобилей, которые из-за высокого уровня воды просто не могли ехать по улицам: чтобы они хоть как-то двигались, сзади их подталкивали крупные авто.