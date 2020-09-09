Места, где жизнь существует вопреки логике 

Смотрите видео и узнайте об удивительных местах нашей планеты, где жизнь согласно всем законам существовать не может, но всё-таки существует. Так, в глубинах океана, где всегда сохраняется низкая температура и куда никогда не проникает солнечный свет, обитают акулы, приспособившиеся к суровым условиям. Как акулам живётся на 1000-метровой глубине? Какие птицы поднимаются чуть ли не в космос? Кого находят учёные в вулканах? Обо всём рассказывает ролик.