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Места, где жизнь существует вопреки логике 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте об удивительных местах нашей планеты, где жизнь согласно всем законам существовать не может, но всё-таки существует. Так, в глубинах океана, где всегда сохраняется низкая температура и куда никогда не проникает солнечный свет, обитают акулы, приспособившиеся к суровым условиям. Как акулам живётся на 1000-метровой глубине? Какие птицы поднимаются чуть ли не в космос? Кого находят учёные в вулканах? Обо всём рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что новый тренд в Сети признали опасным.
Места , Видео
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