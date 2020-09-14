В Турции со дна озера поднялся 1500-летний храм 

На северо-западе Турции в озере Изник, провинция Бурса со дна водоема на поверхность поднялась базилика святого Неофита. Это произошло впервые с VIII века. Причиной необычного явления послужила сильная засуха, из-за которой на более чем два метра упал уровень воды. Об этом сообщило издание Daily Sabah.

Эксперты утверждают, что базилика была построена примерно 1500 лет назад в честь святого Неофита. Но, к сожалению, действовала она недолго, так как около 740 года нашей эры из-за сильного землетрясения постройка ушла под воду. С тех пор храм ни разу не поднимался на поверхность до сегодняшнего дня. Остатки древнего святилища находятся всего в 20 метрах от береговой линии.