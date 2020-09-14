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В Турции со дна озера поднялся 1500-летний храм 

Анастасия Иванова 7 часов назад
В Турции со дна озера поднялся 1500-летний храм
Фото: iznikrehber/YouTube
На северо-западе Турции в озере Изник, провинция Бурса со дна водоема на поверхность поднялась базилика святого Неофита. Это произошло впервые с VIII века. Причиной необычного явления послужила сильная засуха, из-за которой на более чем два метра упал уровень воды. Об этом сообщило издание Daily Sabah.
Эксперты утверждают, что базилика была построена примерно 1500 лет назад в честь святого Неофита. Но, к сожалению, действовала она недолго, так как около 740 года нашей эры из-за сильного землетрясения постройка ушла под воду. С тех пор храм ни разу не поднимался на поверхность до сегодняшнего дня. Остатки древнего святилища находятся всего в 20 метрах от береговой линии.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ученые обнаружили рыб, способных «ходить» по суше.
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