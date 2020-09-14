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В России появилось село, где приняли «сухой закон» 

Анастасия Иванова 5 часов назад
В России запретили алкоголь
Фото: depositphotos.com
В селе Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края запретили продавать алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Теперь при въезде в населенный пункт можно увидеть баннер, гласящий, что Ульяновка является территорией трезвости. Решение о «сухом законе» приняла не администрация, а местные жители. Естественно, муниципальное управление с охотой поддержало эту инициативу. Об этом сообщила руководитель организации «Трезвое Забайкалье» Валентина Сапунова.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Турции со дна озера поднялся 1500-летний храм.
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