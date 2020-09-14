В России запретили алкоголь

В селе Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края запретили продавать алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Теперь при въезде в населенный пункт можно увидеть баннер, гласящий, что Ульяновка является территорией трезвости. Решение о «сухом законе» приняла не администрация, а местные жители. Естественно, муниципальное управление с охотой поддержало эту инициативу. Об этом сообщила руководитель организации «Трезвое Забайкалье» Валентина Сапунова.