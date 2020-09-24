Необычное явление запечатлели на камеру парапланеристы во время своего полета. Снимок они разместили в Instagram.
@gagraparaplan
На опубликованном фото видно необычную водяную воронку в Черном море. Вода становится то светлее, то темнее, изменяя свет от бирюзового до глубокого синего.
"Необыкновенной красоты вам в ленту. Так было вчера😍🤪😝 И кому-то очень повезло, наблюдая такое редкое явление природы с высоты птичьего полёта. ",
— так подписали пост авторы.
"В такую красоту невозможно не влюбиться",
— заявил в комментариях один из подписчиков.
"Завораживает!",
— отметил другой пользователь.
Ранее "Рамблер" писал, почему моря назвали разными цветами.