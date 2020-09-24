Все новости на карте

Необычное явление запечатлели на камеру парапланеристы во время своего полета. Снимок они разместили в Instagram.

@gagraparaplan

На опубликованном фото видно необычную водяную воронку в Черном море. Вода становится то светлее, то темнее, изменяя свет от бирюзового до глубокого синего.

"Необыкновенной красоты вам в ленту. Так было вчера😍🤪😝 И кому-то очень повезло, наблюдая такое редкое явление природы с высоты птичьего полёта. ",

— так подписали пост авторы.

"В такую красоту невозможно не влюбиться",

— заявил в комментариях один из подписчиков.

"Завораживает!",

— отметил другой пользователь.