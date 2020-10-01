В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца» 

Видео рассказывает о странном месте в Китае, которое удивляет и местных жителей, и туристов. Речь идёт о горе Ганденг, находящейся в провинции Гуйчжоу. Гора знаменита тем, что она «откладывает яйца». Ганденг окружена десятками камней овальной и круглой формы, похожими на яйца, а местные рассказывают, что раз в 30 лет возле горы появляются новые образования, старые же камни просто скатываются ниже. Геологи не могут разгадать загадку горы, но китайцы верят, что отложенные горой камни приносят удачу.