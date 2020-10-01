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В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца» 

Елена Красовская 9 часов назад
Видео рассказывает о странном месте в Китае, которое удивляет и местных жителей, и туристов. Речь идёт о горе Ганденг, находящейся в провинции Гуйчжоу. Гора знаменита тем, что она «откладывает яйца». Ганденг окружена десятками камней овальной и круглой формы, похожими на яйца, а местные рассказывают, что раз в 30 лет возле горы появляются новые образования, старые же камни просто скатываются ниже. Геологи не могут разгадать загадку горы, но китайцы верят, что отложенные горой камни приносят удачу.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как фанаты Гарри Поттера ждали «Хогвартс-экспресс», но все испортил поезд.
Места , Видео , Гарри Поттер
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