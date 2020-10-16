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На Шри-Ланке тех, кто не носит маски, отправят в тюрьму 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Власти Шри-Ланки выпустили постановление о наказании за отказ надевать медицинские маски. Об этом сообщает российское посольство в стране на странице в Facebook.
На территории всей страны людей обязали носить маски в общественных местах. В наказание за несоблюдение режима могут применяться административные меры или тюремный арест до полугода.

«Обращаем внимание, что в отношении лиц, нарушающих установленные санитарно-эпидемиологические требования, ланкийскими властями будут применяться административные меры и/или наказание в виде заключения под стражу на срок до 6 месяцев», — сообщается в сообществе посольства.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции объяснили любовь россиян к коврам.
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